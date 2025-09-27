Vatan Partisinden ABD Başkonsolosluğu önünde protesto: Tom Barrack sınır dışı edilsin!

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meşruiyete ihtiyacı olduğu" yönündeki sözlerini aktarması üzerine ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir protesto eylemi düzenledi. Eylemde, “Küstah Tom Barrack Türkiye’den defol”, “Ya istiklal ya ölüm, tam bağımsız Türkiye” sloganları atıldı.

“TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI MEŞRUİYETİNİ TRUMP’TAN DEĞİL TÜRK MİLLETİNDEN ALIR!”

Burada konuşan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, ABD Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na meşruiyet veremeyeceğini vurguladı. Özkan, "Türkiye Cumhurbaşkanı meşruiyetini Trump’tan değil, Türk milletinden alır!" dedi. “ABD Türkiye Büyükelçisi Barrack, gelen tepkiler üzerine “meşruiyet” ifadesini “saygınlık” olarak değiştirmiştir.” diyen Özkan, ABD Başkanı’nın Türkiye Cumhurbaşkanı’na “saygınlık” da veremeyeceğini vurguladı.

2020 yılında hazırlanan Rand Corporation’ın “Türkiye’nin Milliyetçi Rotası” başlıklı raporunu hatırlatan Özkan, bu raporda “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gayrımeşru olduğu ve devrilmesi gerektiğinin” yazdığını söyledi. “Darbe girişimleri ve Tayyip Erdoğan’ı parlamenter yoldan devirme girişimleri bu gerekçeyle tezgâhlandı.” İfadelerini kullandı.

“TOM BARRACK İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLEREK SINIR DIŞI EDİLSİN”

“Türkiye Cumhurbaşkanı’nın onuru, bütün milletimizin onurudur, hepimizin onurudur.” Diyen Özkan, bu hakaretler karşısında sessiz kalınamayacağını vurguladı. Özkan, “Büyük Türk Milleti, Tayyip Erdoğan Hükümetinden bu ağır hakarete gereken yanıtı vermesini bekliyor.” Dedi. Vatan Partisi’nin “Türk milleti adına ve Türk Devletinin tarihten gelen şerefini temsil ederek” Trump’ın hakaretlerini şiddetle protesto ettiklerini söyleyen Özkan sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Cumhurbaşkanının biricik meşruluk kaynağı, Türk milletidir. Türkiye, millî egemenliğini Mustafa Kemal Paşa önderliğinde İstiklâl Savaşıyla kazanmıştır. Egemenlik, kayıtsız şartsız Türk Milletine aittir ve ABD ile paylaşılamaz.”

“Millî irade gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini ve kurumlarını savunmak, lafla olmaz. Sessiz kalanlar, millî iradeyi değil, gayri millî boyun eğmeyi temsil ederler.”

Özkan, Hükümetin atması gereken adımları şu şekilde sıraladı;

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD Devletine derhal nota vererek Trump’ın bu haddini bilmezliğini şiddetle kınamalıdır.”

Trump’ın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a “meşruiyet verdiği” biçimindeki küstahlığını dünya kamuoyuna açıklayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack, bu terbiyesizliği ve saygısızlığı nedeniyle derhal persona non grata (istenmeyen adam) ilan edilmeli ve sınır dışı edilmelidir.”

“SÖMÜRGE BASINI HAKARETİN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYOR”

Erdoğan-Trump görüşmesinde Türk basınının bir kısmında yer alan haberleri eleştiren Özkan şöyle konuştu:

“Basınımızda “Trump, Erdoğan’a ‘Çok iyi bir adam’ dedi ve onu çok sevdiğini söyledi, Erdoğan’ın ekibine ‘Çok zekiler’ dedi, Erdoğan’ın sandalyesini çekti” gibi zırvalıklar yer kaplıyor. Sömürge basını Türk Milletine yapılan hakaretin önünü perdeliyor.”

“ABD’nin hakaretleri karşısında, artık Türkiye’nin F 35’leri, F 16’ları tartışması ve ABD ile yapılan LNG ve Boeing anlaşması utanç vericidir.”

“Türk Devleti, binlerce yıllık tarihin içinden bugünlere bağımsız yaşama geleneğiyle, devlet haysiyetiyle gelmiştir. Başka devletlerin yöneticilerinin “meşruiyet verme” gibi hakaretlerine katlanarak elde edilecek bir değer yoktur.”

“FİLİSTİN’İN KURTULUŞUNU YANLIŞ ADRESLERDE ARAMAYA SON VERİLMELİDİR”

Erdoğan-Trump görüşmesinin “trajik görüntülerle” sonuçlandığını ifade eden Özkan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımızın trajik görüntülerle sonuçlanan bu Washington gezisinden bir öğreneceğimiz de şudur: Filistin’in kurtuluşunu, Gazze halkıyla dayanışmayı yanlış adreslerde aramaya artık son verilmelidir.”"

“DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖRİSTİNE, ABD’YE MEYDAN OKUYORUZ!”

“ABD emperyalizmi, İsrail saldırganlığının, 65 binden fazla Filistinliyi katleden Gazze soykırımının azmettiricisidir, arkasındaki güçtür. ABD ile İsrail ve Yunanistan arasındaki ittifak stratejiktir. Bu ittifakın birinci hedefi, “Kürdistan” adında İkinci İsrail devletini kurmaktır.”

“ABD-İsrail-Yunanistan ittifakının diğer hedefi, Kıbrıs’tan Türk Ordusunu atmak ve KKTC Devletini yıkmaktır.”

“ABD ile birlikte Filistin ve Gazze için çözüm arayanlar, İsrail Siyonizmi ile el ele çözüm aramaktadırlar.”

“Adres yanlıştır ve yanlış adreste ısrarın bedelleri ağırdır.”

“Türk Milleti yanlış adreslerin peşine düşmeyecektir.”

“Vatan Partisi, çözümü doğru adreste hayata geçirecek bir Millî Hükümet için çalışmalarını yoğunlaştırma kararındadır.”

“TOM BARRACK DEFOL” YAZILI SİHAY ÇELENGE İZİN VERİLMEDİ

Basın açıklamasının ardından üzerinde “Tom Barrack defol” yazılı siyah çelengi, ABD İstanbul Başkonsolosluğunun kapısına bırakmak istenen Vatan Partililer, polisin engeliyle karşılaştı. Çelengin bırakılmasına izin verilmemesinin üzerine İl Başkanı Özkan kısa bir açıklama daha yaptı. Özkan açıklamasında polisle karşı karşıya gelmeyeceklerini belirterek, “Bizim kavgamız Türk polisiyle değil. Biz onların da onuru, haysiyeti, geleceği için bu mücadeleyi veriyoruz” dedi. Özkan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şunu kimse unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD emperyalizminin tahakkümünden tamamen kurtulmadığı sürece, Türkiye tavizler vermeye devam edecektir. ABD’nin, İsrail’in küstah büyükelçileri, başkonsoloslukları tarafından Türkiye’nin onuru, haysiyeti ayaklar altına alınmaya çalışılacaktır. Ancak Vatan Partisi olarak biz görev başındayız. Türk Milletinin, Türk Devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının haysiyetini ayaklar altına aldırmayacağımızı bugün buradan tekrar ilan ediyoruz.”

Özkan, basın açıklamasının yapıldığı yerin ABD Başkonsolosluğu önü olmadığını ve hiçbir açıklamada ABD Başkonsolosluğunun önüne izin verilmediğini belirterek, “Biz buradan Türk Devletine gerekli çağrıları yapıyoruz.” Dedi. Özkan sözlerine, “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi, Amerika defol, Tom Barrack defol” diyerek son verdi.