Vatan Partisi'nden 'Direnen Filistin'e Selam' buluşması

Vatan Partisi 13 Şubat 2025 tarihinde Çankaya Yılmaz Güney Sahnesi'nde "Direnen Filistin'e Selam" buluşması düzenliyor. Yurt içi siyasi partiler, dernekler ve şahsiyetlerin yanı sıra ve Ankara’daki Büyükelçiliklerden geniş bir katılımla yapılacak olan buluşmanın açılış konuşmalarını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Filistin Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa yapacak.

Açılışta Müzisyen Ekrem Ataer de Filistin türküleri ve marşlarından oluşan özel bir gösterim yapacak. Vatan Partisi'nin 22 Şubat 1973 günü Filistin'de Nahrel Bared kampında şehit olan Merkez Komite üyesi Bora Gözen ve Parti üyeleri de anılacak.

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ'NE ZİYARET

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Başkanlığındaki heyet, Suriye’deki son gelişmeler ve Direnen Filistin’e Selam buluşması için Filistin Ankara Büyükelçisini ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bursalı'nın açıklamaları şöyle:

Filistin Ankara Büyükelçimiz Sn. Dr. Faed Mustafa'yı ziyaret ettik. Değerli Büyükelçimizle yeni yılda Filistin Davamız için ortak sorumluluk ve görevlerimizi görüştük. 13 Şubat 2025 tarihinde Çankaya Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapacağımız "Direnen Filistin'e Selam" Buluşmamızı planladık. 13 Şubat gecesi, Türkiye'den ve dost ülkelerden değerli devlet konuklarımızla Yenilmez Filistin halkına en güçlü dayanışma duygularımızı göndereceğiz. Filistin davası için çözümleri konuşacağız.

Açılış konuşmalarını Genel Başkanımız Doğu Perinçek ve Filistin Büyükelçimiz Dr. Faed Mustafa yapacaktır. Değerli Sanatçımız Ekrem Ataer, Filistin türküleri ve marşlarıyla çok özel bir sanat gösterimi icra edecek. 22 Şubat 1973 günü Filistin'de İsrail donanması tarafından şehit edilen, kanları Filistin topraklarına karışan, Vatan Partisi Merkez Komite üyemiz Bora Gözen ve 9 şehidimizi de anacağız. Türkiye ve Dünya kamuoyuna, emperyalistlere, siyonistlere kararlılığımızı ve yenilmez duruşumuzu ilân edeceğiz. Gazze'deki savaş bizim savaşımızdır. Filistin davası kutsal davamızdır. İkinci İsrail'e geçit yok!