Vatan Partisi'nden LGBT propagandası yasaklansın teklifi

Vatan Partisi daha önce hazırladığı, LGBT propaganda ve örgütlenmesini ceza yaptırımına bağlayan kanunun çıkarılmasını tekrar gündeme getirdi. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, son dönemde artan LGBT propagandasına karşı başta hükümeti olmak üzere Meclis'teki partilerin bu konudaki sessizliğini eleştirdi. Ayvalı, toplumu ayrıştıran LGBT’nin Meclis’te yapılacak kanuni düzenleme ile çözüme kavuşacağını belirtti.

- LGBT’yi topluma yayma cüretkârlığının bu dereceye varması, devlet gücünün ortaya konmadığını göstermektedir.

Artan LGBT propagandasına karşı kanuni düzenlemeyi gündeme getirdi, hükümetin adım atması gerektiğini belirtti. Vatan Partisi, LGBT tuzağına karşı Meclis’e uyarı yaptı:

- Devletimizin zaaf içinde olduğu apaçık biçimde ortadadır. İktidar, LGBT dayatmasıyla mücadelede anayasa değişikliğini yeterli görmektedir. Halbuki anayasada yapılacak değişiklik, evlilik birliğinin kadın ve erkek arasında kurulabileceğini hükme bağlayarak eşcinsel evlilikleri engelleyecektir, LGBT propaganda ve örgütlenmesini durdurmayacaktır.



Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, LGBT'nin siyasette ve sanattaki propagandasına karşı açıklama yaptı. LGBT propagandasının ideolojik bir dayatmaya dönüştüğünü belirten Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, hükümet ve Meclis’e seslendi, daha önce kamuoyuna ilan ettikleri kanun teklifini yeniden gündeme getirdi:

- AK Parti hükümetine ve Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partilere soruyoruz: Bu saldırıyı durdurmak için hangi tedbirleri alıyorsunuz? LGBT propaganda ve örgütlenmesini ceza yaptırımına bağlayacak bir yasa çıkarmak için daha neyi bekliyorsunuz?

Ayvalı, LGBT propagandasına ilişkin son haftalarda yaşanan örnekleri de hatırlattı. CHP’nin Aile Bakanlığı’nı ortadan kaldırarak kurmak istediği girişime tepki gösterdi.