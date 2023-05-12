Vatan Partisi'nden Muharrem İnce açıklaması: “Kasetlerle yönetilen siyasete lanet olsun”

Vatan Partisi Ankara 1.Bölge Milletvekili Adayı ve TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı.

Vatan Partisi Ankara 1.Bölge Milletvekili Adayı ve TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Bugün burada ABD’nin Türkiye’de kurduğu bozuk düzende başvurulan en çarpık, en alçak, en ahlaksız ama artık en çok kullanılan yöntemlerden biri olmuş kaset kumpasçılığına meydan okumak üzere toplandık. Dün FETÖ ve ABD Gladyosu; kaset, şantaj, montaj oyunlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etmiştir. Bir cumhurbaşkanı adayı, hakkında yayılan kaset dedikodularına boyun eğerek adaylıktan çekildi. Var mı kasetlerle Türkiye siyasetini yönetemezsiniz diyecek, Türkiye’de siyasetin namusunu savunacak birileri? Vatan Partisi var. Bu sistemin çıkmazına boyun eğmeyen Vatan Partililer olarak diyoruz ki: Kasetlerle yönetilen siyasete lanet olsun diyoruz. Kasetlere çanak tutanlara, kasetlerle iş görenlere, buna ses çıkarmayanlara meydan okuyoruz. Kasetsiz, başı dik, temiz siyaset istiyoruz. Kasetlere boyun eğen partiler istemiyoruz. Kasetlere teslim olan liderler istemiyoruz. Bütün kasetçilere, kumpasçılara meydan okuyoruz. 2010’lardan bu yana Türkiye’de siyaset kasetlerle tasarlanıyor, partilere Genel Başkanlar atanıyor, aday listelerine darbe yapılıyor. En sonunda bir Cumhurbaşkanı adayı seçime 3 gün kala adaylıktan el çektiriliyor. Kasetlerle partisinin başına geçirilenler şimdi yeni bir operasyonla Cumhurbaşkanlığına taşınmak isteniyor! Türkiye’nin komplolarla, kasetlerle, tertiplerle yönetilmesine bir kez daha YUH diyoruz. Yazıklar olsun böyle çarpık düzene ve onun çürümüş siyasetine! Kasetlere boyun eğenleri de mahkum ediyoruz. Tertiplere boyun eğecekseniz, size inananları yarı yolda bırakacaksanız, ne o ne o derken en sonunda sizinle yürüyenleri ABD’ye teslim olanlara mecbur bırakacaksanız neden çıktınız bu yola? İşleviniz bu muydu? İlk komploda FETÖ’ye eyvallah edeceksiniz, dediğini yapacaksınız. Böyle liderlik olur mu? Artık yeter! FETÖ’ye boyun eğenlere mecbur değiliz. Seçim sürecinde bunca emek veren, sistemin iki çıkmazına itiraz eden, ne HDP ne HÜDAPAR diyen, ne Cumhur ne Millet diyen, ABD’nin aleti olanlara ve ABD’den korkanlara tavır ortaya koyan, ben Atatürk’ün yolundayım diyen Memleket Partisi’nden veya başka partilerden kardeşlerim, arkadaşlarım, vatandaşlarım; İşte gördünüz. Bu sistem her şeyiyle çürümüş, bu enkazı ancak devrim kaldırır. Türkiye devrime mecburdur, devrime ihtiyacı vardır. O zaman Türkiye’nin gerçek devrimci seçeneği Vatan Partisi’ne güç verme zamanıdır. Emperyalizm Türkiye’ye işte bunları dayatıyor. Silah dayayarak, darbe yaptırarak ve en sonunda kasetlerle, kumpaslarla yönetmeye kalkıyor. Gizli kameralar, ses kayıtları, montaj görüntüler, şantajlar, tehditler siyasetini kökünden kazıyacağız!