Vatan Partisi’nden Oğan’a tepki

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2'nci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Mehmet Şimşek ile ilgili paylaşımı dikkat çekmişti. Oğan, paylaşımında “Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sn. Erdoğan’a destek vermemizin en önemli ön şartlarından birisi, son bir kaç yıldır uygulanan “faiz sebep enflasyon sonuç” politikalarından vazgeçilmesi ve uluslararası normlara uygun ekonomi politikalarının uygulanmasına geçilmesiydi. Yeni kabinede Sn. Mehmet Şimşek’in göreve başlamasıyla artık ekonomide inşallah en kısa zamanda normalleşme adımlarını göreceğiz…”ifadelerini kullanmıştı.

VATAN PARTİSİ’NDEN OĞAN’A TEPKİ

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sinan Oğan’a tepki gösterdi. Oğan’ın Mehmet Şimşek paylaşımını alıntılayan Bursalı “İşte "uluslararası normlarına uygun bir Milliyetçi." Herkes kendi kimliğini ve konumunu açıklıyor. Sinan Oğan, küresel merkezlere bağlı, Milli Devlete ve bağımsız ekonomiye karşı, neoliberal, serbest piyasacı emperyalist programın adamı olduğunu bir kez daha ilan ediyor.” Dedi.