Vatan Partisi'nden yeni yıla iktidar yürüyüşü mesajı

Etkinlikte konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni yıl dileklerini paylaşarak, "Yeni yılda hepimizin bahtı açık olsun. İşçimizin yolları açık, çiftçimizin traktörü mazot dolu, esnafımızın işi bereketli olsun. Askerimizin ve polisimizin kılıcı keskin, bağımsızlık isteyen milletlerin yolu aydınlık olsun," dedi. Perinçek, mevcut hükümetin artık halkın taleplerine yanıt veremediğini ifade ederek, "Türkiye'nin emekçisinin taleplerine yanıt veremeyen, Filistinli kardeşlerimize sadakat gösteremeyen hükümetin zamanı doldu. Hepinizi Vatan Partisi'nde görev almaya ve kahraman olmaya davet ediyorum," şeklinde konuştu.

"Çetin Mücadelelere Hazır Olmalıyız"

Yemeğin açılışında Ankara İl Başkanı Utku Reyhan da bir konuşma yaptı. Reyhan, önümüzdeki yılın zorlu mücadelelere sahne olacağını belirterek, "Yeni bir yılda büyük değişimlere ve çetin mücadelelere hazır olmalıyız. Bu ülkenin Vatan Partisi olmazsa dayanacak gücü kalmaz. Geride bıraktığımız yıllar bunu açıkça gösterdi," dedi.

Katılımcılar ve Destek Mesajları

Yeni yıl yemeğine Horasan Erenleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şahin, Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Tülin Oygür, Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Kayahan Çetin, Maden-İş Çayırhan Şube Başkanı Talih Kocabıyık ve Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kalender de katıldı. Etkinlik boyunca misafirler arasında dayanışma mesajları öne çıktı.