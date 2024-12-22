Meclis, haftaya yoğun görüşmelerle devam edecek: İşte ayrıntılar...

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis, çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Önümüzdeki hafta, Genel Kurul Devlet Memurları Kanun Teklifi'ni ele alacak. Bu teklife göre, sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler, 8 yıl boyunca herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave kademe hakkından faydalanabilecek.

Devlet Denetleme Kurulu, vakıflar, kooperatifler, birlikler ve bunların ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapma yetkisine sahip olacak.

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aile hekimliğiyle ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Meclis Adalet Komisyonu, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Bu teklife göre, meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkilileri bir sunum gerçekleştirecek.

Salı ve Çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.