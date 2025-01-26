Vatan Partisi'nin imza masalarına İstanbullular akın etti

MHP'nin başını çektiği Ak Parti ve CHP'nin destek verdiği yeni açılıma karşı Türk Milleti karşı çıkıyor.

- Torunlarım kürt, Komşularım kürt, acımız beraber sızımız beraber. Çocuklarımızı askere beraber gönderiyoruz. Ben asla ve asla damatlarımdan ve torunlarımdan nasıl ayrılayım komşularımdan? Biz açılımı istemiyoruz. Hepimiz bir kardeşiz. Hepimiz bu vatanın evladıyız.

Vatan Parti İstanbul Avcılar'da "Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz, Yeni açılıma geçit yok!" sloganıyla imza masası açtı. İlgi yoğun oldu. 7'den 70'e vatandaşlar, imza vermek için sıraya girdi.



Terörle müzakere olmaz mücadele olur diyen İstanbullular, yeni açılımın Türkiye'ye zarar vereceğini söylüyor.



Açılım süreciyle birlikte PKK sempatizanları Avcılar'da bazı noktalara PKK flaması çizmişti. Vatan Partisi, "Terörle müzakere ederseniz, terörü cesaretlendirirsiniz" dedi.

- Daha üç gün önce Avcılar Sahilindeki kayalıklarının terör örgütü PKK sözde bayrağının renkleriyle boyandığını gördük. Yeni açılım adı altında PKK terör örgütüyle yapılan pazarlığın şimdiden terör örgütünü nasıl şımarttığı, PKK terör örgütüyle müzakere değil, mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha anlaşılmıştır.

Açıklamayı yapan Vatan Partisi Avcılar İlçe Başkanı Yavuz Demirel, "Önceki açılım süreci yüzünden kaybettiğimiz şehitlerimizi unutmadık" dedi.