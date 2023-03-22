Yavuz Ağıralioğlu: "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu"

İYİ Partili Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu gazetecilere açıklama yaptı.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- Konuşabilme imkanı bulduğum her yerde ilkeli siyasetin dilini kullanmaya gayret ediyorum. Kazanmak için her şeyi hak görenlerin karşısında şerefle kaybetmeyi göze alarak konuşuyoruz. İktidara kızıyorsanız iktidara benzememelisiniz. İktidar "milleti duymuyor" diye eleştiriyorsunuz milletinizi duymak anlamak istişare etmeye sadakat göstermek zorundasınız.

- Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız.

- Akşener masada dayatmayla karşı karşıya kaldı. Bize pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi duyuluyor diye bize küfür edilmesinden rahatsızız. 50'yi 1 geçmek için her yol mubah değildir. Siyasi mücadelede millete umut olmak istiyorsanız iktidarın yaptıklarını yapmayacaksınız.

- Meral Akşener bir siyasi dayatma maruz kaldı diye itiraz ediyoruz.İYİ Parti olarak bu süreç başladığından beri diyoruz ki 'Emin olun millet kazanacak.' Meral Akşener'in milletin umudu olsun diye ortaya konmuş, sonra da alttan alarak bu süreçlerin içerisinde milletin umudu sönmesin diye getirdiği siyasi mücadele kendisine ve milletin umuduna pusu kurulmasına rahatsızız.

- Sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye bize küfredilmesinden rahatsızız. 'Kazanamaz mıyız' acaba diye endişelerimiz vardı, önce böyle itiraz ettik. Kemal beyin adaylığına, adaylık iradesi taşımasına değildi itirazımız.

- '50'yi 1 geçmek duygusuna düştüğü andan itibaren muhalefet kirlenecek' dedik. Bütün bunlar olup biterken seçmen 30 milyona 30 milyon kalsa, 1 oyla iktidar belirlenecek olsa, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İYİ Parti. 'Bundan dönün' dedik defalarca.

- Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık, seçmene haksızlık olduğunu söyledik. Biz umut olarak kurulmuş bu masada ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

- Muhalefet vazifesini unuttu. CHP'ye oy veren ve umutlanan kardeşlerimiz, HDP'ye oy veren ve bütün oylarını iftihar edeceğimiz kardeşlerimin oylarından azade söylüyorum. Memleketteki siyasi mesuliyet 'Kim cumhurbaşkanı olacak' kayığına döndürülmüşse, kaybetme endişesine küfrediyorsanız, siz iktidara gelince, güç elinize gelince ne yapacağı bilinemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizi tedirgin ediyorsunuz.

- 6 genel başkanın mutabakatını Kemal bey teklif etti. CHP'nin yaşadığı bu 'kazanabiliriz' duygusuna 3 günde en büyük küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacaınızı gösetrmiş insanlarsınız. Siz daha iktidara gelmeden her şeye kör ve sağır oldunuz. İktidarı matematiğe çevirdiniz.

- Güçlenince, İYİ Parti'nin gücüne ihtiyacınız olmadığını düşünce bakın bakalım, bize mi benziyorsunuz iktidara mı? Güçlendirilmiş-İyileştirilmiş Parlamenter Sistem diye yola çıkılıp 'Güçlendirilmiş-İyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu' memleketin önüne sunuldu.

- Yüzde 25'i, yüzde 75'e dayatmak nedir? İktidara çözüm sürecinde kızdınız, şimdi iş nereye geldi? 'Bizde HDP var, sizde de HÜDA-PAR var.' Muhalefetin vazifesi 'Sen yaptın, ben yapmadım' demektir.

- HDP bugün açıklama yaptı, Kemal Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün bulunduğu bir denklemde olmayız dedik. Ben dedim, defalarca dedim.

- İyi Parti, HDP'ye oy veren 6 milyonun kalbini kazanabilse ben bundan iftihar duyarım. Biz bölücüleri, çocuklarımızın katillerini dinlemeyiz. HDP yetkililerine Türk devletine "katil" derken görüyorum, çok cüretkarlar.

- Devlete "katil" derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya gösteremediniz. Evet, bütün oyunuza talibiz, sizi de muhatap almıyoruz.