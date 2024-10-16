Yeni açılıma Yeniden Refah'tan destek

Yeni açılım sürecine Yeniden Refah Partisi’nden de destek geldi. Genel Başkan Fatih Erbakan, istişarelere olumlu bakarız ve katkı sağlarız dedi.

- İstişare, diyalog, müzakere faydalıdır. Bunu söylüyoruz en başından beri. Bu müzakerede türkiyenin kırmızı çizgilerinin muhafaza edilmesi lazım. Terörle mücadele tavrımızda bir değişiklik olamaz. Siyaset ve hukuk içerisinde bu müzakereler yapılmalı. Buna olumlu bakarız ve katkı sağlarız.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan’ın gündeminde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un anayasanın üçüncü maddesiyle ilgili sözleri de vardı. Erbakan, Kurtulmuş’a sahip çıktı.

Erbakan, anayasanın değiştirilemez maddeleri arasında yer alan “laiklik” ifadesini tartışmaya açtı. “Laikliğin anlamının açık bir şekilde konması lazım” dedi.