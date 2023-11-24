Yeniden Refah Partisi Adaylarını Açıkladı

Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını ilan etmeye başladı. 49 belediye için adaylarını açıklayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “belediyecilik kavramını baştan yazacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Adaylarını Açıkladı
Editör: Sinem Yıldarı

Partilerin yerel seçim telaşı başladı. Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri için il, büyükşehir, ilçe ve belde başkan adaylarını ilan etti. Partisinin genel merkezinde açıklama yapan Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, adayları belirlenen illerde seçilmeleri durumunda “belediyecilik kavramını baştan yazacağız” dedi.

49 noktada seçime girecek adaylarını açıklayan parti, Malatya Büyükşehir Belediyesi için Bilal Yıldırım'ı aday gösterecek. Bayburt'ta ise il belediye başkan adayı Mustafa Güncan olacak. İstanbul'un 2 ilçesinde aday çıkarak olan Yeniden Refah, Pendik'te Fahrettin Karakurt, Çekmeköy'de Yücel Ersen ile yarışa girecek. Erbakan, açıklamanın ardından yerel seçimlerde Cumhur ittifakı ile büyükşehirlerde ortaklık olacak mı? Sorusunu yanıtladı.

Yeniden Refah genel başkanı Erbakan, 50+1 gündemine yönelikte konuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Yeniden Refah Partisi # fatih erbakan # belediye başkan adayları
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