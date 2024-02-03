Yeniden Refah Partisi üç şehirde adaylarını açıklayacak

Yeniden Refah Partisi yerel seçim kararını açıkladı. Partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan AK Parti’yle iş birliği yapılmayacağını ilan etti.

Parti Genel Merkezi’nde kameralar karşısına geçen Erbakan, AK Parti'yi eleştirdi, neden iş birliği yapılmadığını şu başlıklarla açıkladı. Yeniden Refah Partisi Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarını 10 Şubat 2024 Pazar günü ilan edecek.