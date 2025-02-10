Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! İl Başkanı'na tepkiler büyüyor

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kastamonuistiklal.com'un haberine göre, İl Başkanlığı, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları yönetimlerinden çok sayıda kişi görevlerinden istifa etti. İstifaların gerekçesi olarak ise İl Başkanı Av. Akif Güzel’e yönelik gösterilen tepkiler öne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Gençlik Kolları Başkanı'nın istifasının ardından, Gençlik Kolları yönetimi de topluca görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme, partide büyük bir yönetim boşluğuna yol açtı.

İstifa eden isimler arasında yer alan isimler ise şöyle sıralandı:

İl Başkan Yardımcısı (Eğitim Birim Başkanı)

İl Başkan Yardımcısı (Taşköprü Sorumlusu)

İl Başkan Yardımcısı (Ekonomik İşler Birim Başkanı, Hanönü İlçe Sorumlusu)

İl Başkan Yardımcısı (Yurt Dışı Vatandaşlık Birimi Başkanı)

Üç İl Başkan Yardımcısı (Yönetim Kurulu Üyeleri)

Kadın Kolları İl Başkanı

Kadın Kolları Teşkilat Başkanı

Kadın Kolları Siyasi İşler Başkanı

Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Teşkilat Başkanları ve iki birimin tüm yönetimi

GÖZLER İL BAŞKANI AKİF GÜZEL'DE

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, gözler Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Av. Akif Güzel’e çevrildi. Parti içinde bu kadar geniş çaplı bir istifanın ardından nasıl bir açıklama yapacağı ve partinin bu süreci nasıl yöneteceği merak ediliyor.