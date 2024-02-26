Yeniden Refah ve AK Parti arasında yerel seçim görüşmelerinde neler yaşandı?

Oğuz Polatbilek'in sunduğu Fikir Meydanı'na konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, yerel seçim sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı ile neden devam etmediğini aktardı. Bekin, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın iki kez görüştüklerini belirtti.

AK PARTİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDERKEN ADAYLARINI AÇIKLADI

Milletvekili Bekin, Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasında müzakerelerin yürütüldüğünü söyledi. Müzakereler devam ederken AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladığını söyleyen Bekin şöyle konuştu:

"Seçim öncesi Sayın Cumhurbaşkan iki kez Sayın Genel Başkanımızla görüşme yaptı. Daha sonra müzakere önerildi. O müzakerelerin ilk turunda Prof. Dr. Doğanay Bey katıldı bizim adımıza. Genel Başkan vekili. Orada bir iyi niyet söylemleri oldu. Bazıları kamuoyuna taşındı. Fakat resmiyette bizim ortaya koyduğumuz doneler bellidir. Daha sonra bu görüşme trafiğine ben de katıldı. İki sefer görüşme yaptık kendileriyle. Biz bu süreci yönetirken ne yazık ki AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir adaylarını belirledi. Burada aslında bu görüşmeler yapılırken daha dikkatli davranması gerekiyordu. Biz çünkü geçmişte bunu uyguladık. Kendileriyle görüşme yaptıktan sonra ve anlaştıktan sonra Genel Başkanımız imza topluyordu ve Cumhurbaşkanı adayı oluyordu. Kendileri buna rağmen büyük bir fedakarlık yapıp Cumhurbaşkanı adaylığını geri çekti ve tam destek verdi Sayın Cumhurbaşkanımıza. Aynı kararlılığı kendilerinde göremedik bu seçim öncesi ne yazık ki..."