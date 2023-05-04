Yeşil Sol Parti'nin "hükümet" planı

Mehmetçik, terör inlerini yerle bir ederken PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti Afrin’in geri alacağını öne sürdü.



Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır Milletvekili Adayı Azad Barış, Afrin’in PKK’dan temizlenmesini “işgal” olarak nitelendirdi. Bölgeyi geri alma projelerinin olduğunu itiraf etti.



Yeşil Sol Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı. Barış, seçimde başarılı olmaları halinde TSK’nın sınır ve hudut güvenliği kapsamında yaptığı operasyonları durduracaklarını iddia etti.



Yeşil Sol Parti’nin Diyarbakır Milletvekili Adayı Azad Barış, PKK'nın Kürtler için özerklik talebini de dillendirdi. “Herkes kendi yerinde özerk olmalı” dedi. Terör hükümlülerinin ise cezaevlerinden çıkaracaklarını savundu.



HDP’nin Erzurum mitinginde konuşan Sırrı Sakık da skandal ifadeler kullandı.



Sakık, önümüzdeki yerel seçimlerde terör hükümlülerinin serbest kalacağını iddia etti.



