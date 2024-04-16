YSK 3 ilçede seçimi iptal etti

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, üç ilçede ve dört beldede seçimin yenilenmesine karar verdi.

YSK 3 ilçede seçimi iptal etti

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Alınan kararlara göre Pınarbaşı, Hilvan, Güzelyurt ilçeleriyle; Güneykaya, Büyükkarıştıran, Akpazarı ve Sağlık beldelerinde yapılan seçimler iptal edildi.

YSK'DAN 3 İLÇEDE SEÇİM İPTALİ KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları inceliyor.

Kurul, bu kapsamda şu ana kadar 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi.

YSK, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Tunceli Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalini kararlaştırdı.

Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

YSK itirazların tamamını karara bağlamasının ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

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