YSK Başkanı'ndan sayım açıklaması: "Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. YSK geçici sonuçları açıklayana kadar vatandaşlarımızın sonuçları beklemelerini rica ederiz. Sonuçlar siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır" dedi.

YSK Başkanı'ndan sayım açıklaması: "Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur"
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı.  

Yener'in açıklaması şu şekilde:

- Değerli basın mensuplarımız, YSK verilerine ilçe ve il seçim kurullarımızdan şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur. Veri akışlarımız, siyasi parti temsilcilerimizle de paylaşılmaktadır. YSK'nın geçici sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın sonuçları beklemesini rica ederiz. Veri akışında herhangi bir problem yoktur.

Kaynak: TRT Haber

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