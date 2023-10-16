YSP HEDEP Oldu! PKK'nın Partisi İsim Değiştirdi

HDP'ye kapatma davası açılınca önlem olarak Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kuruldu. PKK'nın uzantısı adını değiştirse de gerçekler gizlenemedi.

YSP Adını HEDEP Olarak Değiştirdiği Kongrede Öcalan Bayrağı Açtı

YSP Ankara'da 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. Parti adını değiştirdi. HEDEP adını aldı. Kürt sorunun olduğu iddia edildi, bu konunun daha çok öne çıkarılacağı vurgulandı. Çözüm için İmralı işaret etti. Kürsüden Öcalan posterleri bile açıldı. Eş Genel Başkanlıklara getirilen Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç ile Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan kürsüden bölücü mesajlar verdi. PKK'ya kaynak sağladığı için kayyum atanan belediyelerin de geri alınacağı belirtildi. Kongrede koltuk kavgası süren CHP'ye de mesaj gitti. Eş sözcü İbrahim Akın, CHP'ye "Seçeneğiniz olacağız, bize mecbursunuz" dedi. HEDEP kongresinde bunlar yaşanırken akıllara sürüncemede bırakılan HDP'nin kapatma davası geliyor. AYM'nin işi sulandırması, AK Parti Hükümeti'nin sessiz kalması HEDEP vekillerini cesaretlendiriyor.