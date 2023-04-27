Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı. Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek

Cumhurbaşkanı seçiminde, yurtdışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.

Yurtdışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.

Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:

1- Almanya: 1.501.152

2- ABD: 134.246

3- Arnavutluk: 1.416

4- Avustralya: 53.902

5- Avusturya: 111.659

6- Azerbaycan: 11.036

7- Bahreyn: 1.359

8- Belarus: 643

9- Belçika: 153.443

10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757

11 - Bosna Hersek: 2.946

12- Brezilya : 581

13- Bulgaristan: 6.391

14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281

15- Cezayir: 2.280

16- Çek Cumhuriyeti: 3.018

17- Çin: 4.337

18- Danimarka: 36.725

19- Estonya: 776

20- Fas: 685

21-Finlandiya: 6.791

22-Fransa: 397.086

23- Günay Afrika: 1.561

24- Gürcistan: 2.306

25-Hollanda: 286.753

26- Irak: 5.738

27- İran: 1.592

28 İrlanda: 6.770

29-İspanya: 7.430

30- İsrail: 5.088

31- İsveç: 42.773

32-İsviçre: 105.820

33- İtalya: 20.148

34- Japonya: 5.672

35 Kanada: 40.418

36- Karadağ: 1.704

37- Katar: 10.868

38- Kazakistan: 6.101

39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118

40- Kore: 866

41- Kosova: 2.192

42- Kuveyt: 4.725

43- KKTC 140.111

44- Kuzey Makedonya: 4.107

45- Libya: 1.132

46- Litvanya: 795

47- Lübnan: 8.325

48- Lüksemburg: 1.507

49-Macaristan: 3.887

50- Malezya: 711

51- Malta: 2.808

52- Mısır: 2.327

53- Moldova: 861

54- Nijerya: 584

55- Norveç: 10.391

56- Özbekistan: 3.182

57- Pakistan: 1.233

58- Polonya: 10.457

59- Portekiz: 1.484

60- Romanya: 10.172

61- Rusya: 14.357

62- Sırbistan: 2.311

63- Singapur: 1.020

64- Slovak Cumhuriyeti: 642

65- Suudi Arabistan: 23.005

66- Tanzanya: 865

67- Tayland: 1.278

68-Türkmenistan: 635

69- Ukrayna: 2.608

70- Umman Sultanlığı: 1.395

71- Ürdün: 3.030

72- Yeni Zelanda: 1.115

73- Yunanistan: 11.714