Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor
Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başlıyor.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı. Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı. Yurtdışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'a kadar devam edecek
Cumhurbaşkanı seçiminde, yurtdışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıyor. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara ekleniyor.
Yurtdışında geçerli oylar, milletvekili seçiminde ise Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.
Sandık kurulacak 73 ülke ve bu ülkelerdeki seçmen sayısı şöyle:
1- Almanya: 1.501.152
2- ABD: 134.246
3- Arnavutluk: 1.416
4- Avustralya: 53.902
5- Avusturya: 111.659
6- Azerbaycan: 11.036
7- Bahreyn: 1.359
8- Belarus: 643
9- Belçika: 153.443
10 - Birleşik Arap Emirlikleri: 12.757
11 - Bosna Hersek: 2.946
12- Brezilya : 581
13- Bulgaristan: 6.391
14- Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı: 127.281
15- Cezayir: 2.280
16- Çek Cumhuriyeti: 3.018
17- Çin: 4.337
18- Danimarka: 36.725
19- Estonya: 776
20- Fas: 685
21-Finlandiya: 6.791
22-Fransa: 397.086
23- Günay Afrika: 1.561
24- Gürcistan: 2.306
25-Hollanda: 286.753
26- Irak: 5.738
27- İran: 1.592
28 İrlanda: 6.770
29-İspanya: 7.430
30- İsrail: 5.088
31- İsveç: 42.773
32-İsviçre: 105.820
33- İtalya: 20.148
34- Japonya: 5.672
35 Kanada: 40.418
36- Karadağ: 1.704
37- Katar: 10.868
38- Kazakistan: 6.101
39- Kırgız Cumhuriyeti: 3.118
40- Kore: 866
41- Kosova: 2.192
42- Kuveyt: 4.725
43- KKTC 140.111
44- Kuzey Makedonya: 4.107
45- Libya: 1.132
46- Litvanya: 795
47- Lübnan: 8.325
48- Lüksemburg: 1.507
49-Macaristan: 3.887
50- Malezya: 711
51- Malta: 2.808
52- Mısır: 2.327
53- Moldova: 861
54- Nijerya: 584
55- Norveç: 10.391
56- Özbekistan: 3.182
57- Pakistan: 1.233
58- Polonya: 10.457
59- Portekiz: 1.484
60- Romanya: 10.172
61- Rusya: 14.357
62- Sırbistan: 2.311
63- Singapur: 1.020
64- Slovak Cumhuriyeti: 642
65- Suudi Arabistan: 23.005
66- Tanzanya: 865
67- Tayland: 1.278
68-Türkmenistan: 635
69- Ukrayna: 2.608
70- Umman Sultanlığı: 1.395
71- Ürdün: 3.030
72- Yeni Zelanda: 1.115
73- Yunanistan: 11.714