Zafer Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı Vatan Partisi'ne katıldı! İş İnsanı Fatoş Gürhan'a rozetini Serhan Bolluk taktı

İş insanı Fatoş Gürhan bu sözlerle Vatan Partisi’ne üye oldu. Zafer Partisi İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatoş Gürhan’a Vatan Partisi rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doktor Serhan Bolluk taktı.

Gayrimenkul danışmanı Fatoş Gürhan, Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığında Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Kameralar karşısında üye formunu dolduran Gürhan, "doğru adresteyim diyerek" Genel Başkan Doğu Perinçek’e de selam gönderdi.