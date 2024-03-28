Vatan Partisi İBB Başkanı İbrahim Okan Özkan Büyükçekmece'de esnafla buluştu

Seçmen köklü bir sistem değişikliği istiyor. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, İstanbullunun sorunlarına tek tek kulak veriyor.

Editör: Uğur Çam
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Seçmen sistem partilerinin vaatlerine artık inanmıyor. Değişim istiyor. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, Büyükçekmece'de esnafı ziyaret etti. Özkan'a, Vatan Partisi Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Güneş Batum da eşlik etti.

İstanbul'da Vatan Partisi'nin ilçe belediye başkan adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Hakan Ekiz, imar sorunu yaşayan Çiğdem Mahallesini ziyaret etti. Ekiz, "Halkın yanında olacağız" dedi.

Vatan Partisi adayları gece de sahadaVatan Partisi adayları gece de sahadaSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # İbrahim Okan Özkan
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