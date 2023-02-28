Zafer Partisi'nde istifa dalgası büyüyor: O isim de partiden ayrıldı

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Salih Altun, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Altun, yaptığı açıklamada "Yaşadığım hayal kırıklıkları neticesinde kurucusu olduğum Zafer Partisi'nden istifa ediyorm" ifadelerini kullandı.

Salih Altun'un açıklaması şu şekilde:

- Ülkücü- Türk Milliyetçisi çizgimden ödün vermeden çıkmış olduğum bu siyasi yolculukta, yaşadığım hayal kırıklıkları neticesinde kurucusu olduğum Zafer Partisinden ve İstanbul İl Başkanlığından istifa ediyorum. Bu yolculukta bana destek olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Ülkücü- Türk Milliyetçisi çizgimden ödün vermeden çıkmış olduğum bu siyasi yolculukta, yaşadığım hayal kırıklıkları neticesinde kurucusu olduğum Zafer Partisinden ve İstanbul İl Başkanlığından istifa ediyorum. Bu yolculukta bana destek olan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. — Salih Altun 🇹🇷 (@sagaltun) February 27, 2023

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Adem Taşkaya da partisinden ve görevlerinden istifa ettiğini duyurdumuştu. Taşkaya, istifa gerekçesi olarak partiye olan güveninin kalmadığını belirtmişti.