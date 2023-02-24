Zafer Partisi'nde istifa krizi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Zafer Partisi'nde istifa krizi
Zafer Partisi'nde istifa krizi/ Ankara / 2023
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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Taşkaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Geçmişte Zafer Partisi Divan Kurulundan istifa etmiş olduğum gibi, Partiye olan inancım kalmadığı, mahallesinde muhtar bile olamayacak kişilerle aynı havayı solumamak için, gerekli açıklamaları sonra yapacağım mahfuzuyla gördüğüm lüzum üzerine Zafer Partisinden istifa ediyorum.

# Zafer Partisi # adem taşkaya
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