Zehir Zemberek Açıklama! Tanju Özcan CHP'den İhraç Kararının Kesinleştiğini Duyurdu

Tanju Özcan yaptığı açıklamada, CHP'den ihraç kararının kesinleştiğini duyurdu. Özcan açıklamasında Sezgin Tanrıkulu ve Orhan Sarıbal gibi isimlere de tepki gösterdi.

Zehir Zemberek Açıklama! Tanju Özcan CHP'den İhraç Kararının Kesinleştiğini Duyurdu
Editör: Uğur Çam

CHP Bursa Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Disiplin kurulu, Tanju Özcan'ın ihracını onaylamıştı. Özcan, yaptığı açıklamada ihraç kararının kesinleştiğini duyurdu.

Tanju Özcan CHP'den İhraç Edildi

Tanju Özcan, yaptığı açıklamada ihraç kararının kesinleştiğini duyururken, Sezgin Tanrıkulu, Orhan Sarıbal gibi isimleri de eleştirdi. Özcan, CHP'de "Atatürk düşmanlarının beslenip palazlandırıldığını" ifade etti. Tanju Özcan, "Sezgin Tanrıkulu gibi terör örgütlerini meşrulaştıran, Orhan Sarıbal gibi Dersim Katliamı ifadelerini kullananları, sözde Ermeni Soykırımını tanıyanları, özetle Atatürk düşmanlarını besleyip palazlandırdılar. Benim gibi samimi Atatürkçüleri, Türk Milliyetçilerini kapının önüne koydular. İhraç kararım kesinleşti.10 Aralıkçılar, Sorosçular, FETÖ'cüler, HDP’li bölücüler ve Kılıçdaroğlu ve avaneleri artık kına yakabilirler." ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını açıkladıTanju Özcan CHP'den ihraç edildi! CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararını açıkladıGündem
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