İstanbul Barosu Başkanlığı için seçim tamamlandı, eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu başkan oldu. Seçimi kazandıktan sonra Kaboğlu’nu destekleyen avukatlar PKK’nın lehine sloganlar atarken, Kaboğlu ise Anayasanın ilk 4 maddesinde “olumlu anlamda” değişikliklerin yapılabileceğini söyledi. Avukat Zeynep Küçük, “İstanbul Barosu seçimlerini PKK kazanmıştır” dedi.

İstanbul Barosunun yeni başkanı Eski CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu oldu.

FETÖ’nün tezgahladığı Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını savunan Kaboğlu, Sözde Ermeni Soykırımı savunup Ermenilerden özür bildirisini imzalamıştı.

Bölücü anayasa taslağını hazırlayan komisyonun başında da bulunan Kaboğlu, KHK’yla Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden de ihraç edilmişti. Baro başkanı olur olmaz “Anayasanın dokunulmaz maddelerine olumlu yönde dokunabiliriz” ifadelerini kullandı.

- Dokunuşun olumlusu, olumsuzu olmaz. Anayasanın ilk dört maddesine hiçbir surette dokunulamaz. Hani bir dokunuşun olumlu, olumsuz olması gibi bir ayrıma giderseniz bunu çok başka yerlere de götürebilirsiniz. Dokundunuz mu her türlü dokunma olabilir. Yani dokunulamaz maddeye, olumlu yönde dokunma diye bir kavramın getirilmesi, tartışmaya açılması bile tehlikeli.

İstanbul Barosu seçimlerini PKK’nın kazandığını söyleyen Avukat Zeynep Küçük, Kaboğlu’nun listesinde “PKK terör örgütüne destek verenler var” dedi.

- PKK'nın terör örgütü başını savunanlar, o konuda açıklama yapanlar, KHK yani yasa dışı faaliyetleri nedeniyle uzaklaştırılanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter devletiyle sorunu olan mücadelesi olan kişilerden bir yönetim kurulu oluşturulmuş.

Kaboğlu’na ilk destek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ve DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş’tan geldi.