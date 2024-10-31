10 yaşındaki Milli Satranççı Deniz Cıvaş hayatını kaybetti

Türkiye Satranç Federasyonu, acı haberi “Sözün bittiği yerdeyiz, çok üzgünüz ifadesiyle duyurdu. Federasyon, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cıvaş'ın genç yaşta hayatta olduğunu veda ettiğini paylaştı:

''Sporcumuz Deniz Cıvaş’ın vefat haberini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm satranç camiamıza başsağlığı diliyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz çok üzgünüz… Başımız sağ olsun…''

Cıvaş'ın vefat nedeni henüz bilinmiyor.