7 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti!

İddiaya göre, Kübra K. isimli anne, 7 aylık bebek YK'yi değişen baza ile başlığı arasında cildi morarmış halde buldu. Bebeği sıkıştığı yerden çıkan anne, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, hızla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 7 aylık bebek hayata tutunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.