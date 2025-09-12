12 dev adam 24 yıl sonra yarı finalde! Türkiye-Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Grubu’nu lider tamamlayan 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde ise Polonya’yı saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi. Bu sonuçla ay-yıldızlılar, 2001’den bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda son dört takım arasına girdi.

Türkiye, organizasyon tarihindeki en büyük başarısını 2001 yılında İstanbul’da düzenlenen şampiyonada elde etmiş, finalde Yugoslavya’ya kaybederek gümüş madalyada kalmıştı.

Yunanistan ise C Grubu’nda İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele ederek 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle grubu zirvede tamamladı. Son 16’da İsrail’i geçen Yunanistan, çeyrek finalde Litvanya’yı mağlup ederek Türkiye’nin rakibi oldu.

Yunanistan’da NBA süperstarı Giannis Antetokounmpo, maç başına 29.8 sayı ortalamasıyla turnuvanın en skorer isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye’de ise Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalamasıyla öne çıkıyor.

MAÇ SAATİ VE KANALI

Türkiye - Yunanistan EuroBasket yarı final karşılaşması 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından ve dijital platform Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

SON 5 MAÇTA FORM DURUMLARI

Yunanistan, son 5 maçında 4 galibiyet aldı. İspanya’yı 90-86, İsrail’i 84-79, Litvanya’yı 87-76 mağlup eden Yunanistan, yalnızca Bosna Hersek’e 80-77 yenildi.

Türkiye ise son 5 maçında İsveç, Polonya, Estonya, Portekiz ve Sırbistan’ı mağlup ederek büyük bir çıkış yakaladı. Polonya karşısında 91-77, Sırbistan karşısında ise 95-90’lık galibiyetler dikkat çekti.

KAZANAN ALMANYA İLE FİNALDE

Yarı finalin diğer ayağında Almanya, Finlandiya’yı 98-86 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye-Yunanistan karşılaşmasının kazananı, 14 Eylül’de Almanya ile şampiyonluk için parkeye çıkacak.