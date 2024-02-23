12 Dev Adam, İtalya'ya mağlup oldu

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı başladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Vitrifrigo Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 24-24'lük eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan İtalya, devreyi 50-39 önde kapattı. Mücadelenin üçüncü periyodunda da farkı korumayı başaran İtalya, son çeyreğe 68-56 önde girdi. 12 Dev Adam, son çeyrekte farkı kapatsa da galibiyeti elde edemedi ve parkeden 87-80'lik skorla mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İzlanda'yı konuk edecek.

Gruptaki diğer mücadelede ise İzlanda, sahasında Macaristan'ı ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini 70-65 mağlup etmeyi başardı.