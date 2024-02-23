Galatasaray Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce karşılaştığı Sparta Prag ekibiyle yeniden karşılaşan Galatasaray, önceki 3-1'lik skorun ardından bu kez 4-1 yenildi. Galatasaray, bu yenilgisiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu.

Sarı-Kırmızılı ekibin maçtaki tek golü, Abdülkerim Bardakçı tarafından atıldı. Abdülkerim Bardakçı'nın attığı gol, temsilcimizin maçı kazanmasına yetmedi. 70. dakikada Kaan Ayhan'ın kırmızı karla oyun dışı kalmasıyla avantajı eline geçiren Sparta Prag ekibi, böylece son 16'ya adını yazdırmayı başardı.