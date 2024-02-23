Galatasaray Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşılaştı. 4-1 yenilen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce karşılaştığı Sparta Prag ekibiyle yeniden karşılaşan Galatasaray, önceki 3-1'lik skorun ardından bu kez 4-1 yenildi. Galatasaray, bu yenilgisiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu.  

Sarı-Kırmızılı ekibin maçtaki tek golü, Abdülkerim Bardakçı tarafından atıldı. Abdülkerim Bardakçı'nın attığı gol, temsilcimizin maçı kazanmasına yetmedi. 70. dakikada Kaan Ayhan'ın kırmızı karla oyun dışı kalmasıyla avantajı eline geçiren Sparta Prag ekibi, böylece son 16'ya adını yazdırmayı başardı. 

Süper Kupa maçının tarihi belli oldu! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamaSüper Kupa maçının tarihi belli oldu! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamaSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Galatasaray # sparta prag # uefa avrupa ligi
Çok Okunanlar
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
Putin'den Biden'ın küfürlü ifadelerine yanıt!
Putin'den Biden'ın küfürlü ifadelerine yanıt!
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
Galatasaray Avrupa'ya veda etti
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
İslam Memiş uyardı! Uyanın! Yatırımı dolarda ve altında olanlar dikkat!
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Öne Çıkanlar UTKU REYHAN SİNCAN'DA ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ | ULUSAL HABER UTKU REYHAN SİNCAN'DA ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ | ULUSAL HABER Müjde! Kredi kartı borçlarına af mı geliyor? Müjde! Kredi kartı borçlarına af mı geliyor?