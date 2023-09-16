2023-2024 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi

Futbolda, 26 Haziran'da başlayan 2023-2024 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi.

2023-2024 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi
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Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

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2023-2024 SEZONU 1. TRANSFER VE TESCİL DÖNEMİ SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 26 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren "yaz transfer dönemi" gece yarısı itibarıyla tamamlandı. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

2023-2024 Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi - Resim : 2

# süper lig # transfer # yaz dönemi
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