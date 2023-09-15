Manchester United'da sular durulmuyor

Efsane teknik direktörü Alex Ferguson'un görev yaptığı çeyrek asırda sayısız başarıya imza atan Manchester United, İskoç teknik adam sonrasında transfere 1 milyar sterlinden fazla para harcamasına karşın taraftarlarının hayal kırıklıklarına engel olamadı.

MANCHESTER UNİTED'DA SULAR DURULMUYOR

Son olarak Nisan 2022'de disiplin ve otoritesiyle öne çıkan 53 yaşındaki Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ı takımın başına getiren Manchester United, Lig Kupası'nı kazanarak ve Premier Lig'i 3. sırada bitirerek hissedilir bir ivme yakalasa da takım içindeki disiplin sorunlarına bir türlü son veremedi.

İLK OLAYLI AYRILIK CRİSTİANO RONALDO'DAN

Juventus'tan ayrılırken Manchester'ın "mavi" yakasına mı, "kırmızı" yakasına mı gideceği merakla beklenen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, eski teknik direktörü Ferguson'un da devreye girmesiyle yuvaya döndü.

Erik ten Hag'la ciddi görüş ayrılıkları yaşamaya başlayan, yedek kulübesinde oturmayı kabul etmeyen Ronaldo, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde kulübü ve teknik direktörü hedef alan röportajıyla "gemileri yakarak" bir daha Manchester'a dönmedi.

GREENWOOD AKLANDI ANCAK GERİ DÖNEMEDİ

Tanıkların geri çekilmesi ve yeni delillerin ortaya çıkmasını gerekçe gösteren Kraliyet Savcılığı, Mason Greenwood hakkındaki tecavüz, kontrol edici ve zorlayıcı davranış ve fiili bedensel zarara neden olan saldırı suçlamalarını düşürse de 21 yaşındaki futbolcu takıma geri dönemedi.

Karar vermek için altı aylık bir soruşturma başlatan Manchester ekibi, bu süreçte bazı sivil toplum kuruluşları ve aynı antrenman tesisini paylaşan Manchester United Kadın Futbol Takımı oyuncularının tepkisiyle karşılaştı.

Kulüp sonunda "karşılıklı anlaşmayla" Greenwood'u İspanyol ekibi Getafe'ye kiraladı ve krizi geçici olarak çözdü.

Greenwood'u geri isteyip istemediğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Ten Hag, kulüp yönetimi kararını verdikten sonra "mevcut oyuncularıyla yola devam edeceğini" söyledi.

GREENWOOD GİTTİ, ANTHONY KRİZİ PATLADI

Greenwood'u Getafe'ye gönderen Manchester United, 9 gün sonra yaptığı açıklamayla hakkındaki saldırı iddiaları nedeniyle Brezilyalı yıldızı Anthony'nin bir süre takıma dönmeyeceğini duyurdu.

Manchester United'ın 85,9 milyon sterlin bonservis verdiği, kulübün Paul Pogba'dan sonra ikinci en pahalı transferi durumundaki 23 yaşındaki futbolcu, üç kadın tarafından ortaya atılan ve kendisinin reddettiği iddiaların ardından Brezilya ve Manchester'da soruşturma altında.

SANCHO, ÖZÜR DİLEMEYİNCE KADRO DIŞI KALDI

73 milyon sterlinlik bonservisiyle kulüp tarihinin 4. en pahalı transferi Jadon Sancho, teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı gerilimin ardından bir başka krizin öznesi oldu.

Ten Hag'ın Arsenal maçından sonra yaptığı yorumlara sosyal medyadan tepki gösteren Sancho, "Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların tamamen doğru olmayan şeyler söylemesine izin vermeyeceğim. Uzun zamandır günah keçisi oldum, bu adil değil." ifadeleriyle geri adım atmadı.

Kulüp, Ten Hag'dan özür dilemeyi reddeden 23 yaşındaki oyuncunun bireysel antrenman programı uygulamasına karar verdi.