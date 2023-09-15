Karagümrük'ten transferde sürpriz hamle: Andre Ayew

Yaz transfer döneminin son gününe girilirken Karagümrük son olarak hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.Bir zamanlar Fenerbahçe'de de oynayan Andre Ayew'i gündemine alan kırmızı-siyahlılar transfer sezonu bitmeden önce bu transferi bit,rmek istiyor.İşte detaylar...

Karagümrük'ten transferde sürpriz hamle: Andre Ayew
Karagümrük'ten transferde sürpriz hamle: Andre Ayew
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

Karagümrük, transferin son gününde sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı oyuncu Andre Ayew'i sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirdi.

Karagümrük'ten transferde sürpriz hamle: Andre Ayew - Resim : 1

Son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Ayew, evraklarının yetişmesi durumunda Karagümrük'e imza atacak.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Ayew 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de genç oyuncu sakatlandıFenerbahçe'de genç oyuncu sakatlandıSpor
# Karagümrük
Çok Okunanlar
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Alkol zehirlenmesine ne iyi gelir: İlk yardım ve önlemler
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Banka promosyon ödemelerinin zamanlaması ve detayları
Dünyanın en iyi çorbaları
Dünyanın en iyi çorbaları
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Evdeki faturaları nasıl düşürebilirsiniz? İşte o yöntemler
Öne Çıkanlar "Aynaya bak Avrupa!" - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 "Aynaya bak Avrupa!" - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor! Beşiktaş'ın Lingard ısrarı sürüyor!