Karagümrük'ten transferde sürpriz hamle: Andre Ayew
Yaz transfer döneminin son gününe girilirken Karagümrük son olarak hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.Bir zamanlar Fenerbahçe'de de oynayan Andre Ayew'i gündemine alan kırmızı-siyahlılar transfer sezonu bitmeden önce bu transferi bit,rmek istiyor.İşte detaylar...
Karagümrük, transferin son gününde sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı oyuncu Andre Ayew'i sağlık kontrollerinden geçirmek üzere İstanbul'a getirdi.
Son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Ayew, evraklarının yetişmesi durumunda Karagümrük'e imza atacak.
TÜRKİYE PERFORMANSI
Türkiye'de daha önce Fenerbahçe formasıyla 38 karşılaşmaya çıkan Ayew 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.