Fenerbahçe'de genç oyuncu sakatlandı

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin son gününe girilirken bir yandan gidecek oyuncularla meşgul olan yönetim diğer yandanda takım milli takım arası sonrası çalışmalara başladı. Antrenmanda sakatlanan genç oyuncu Bartuğ Elmaz'ın sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı.İşte detaylar...

Fenerbahçe'de genç oyuncu sakatlandı
Fenerbahçe'de genç oyuncu sakatlandı
Editör: Nihat Çarboğa
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Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha rotasyonunu etkileyecek bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı maçta bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

YAKLAŞIK 10 GÜN YOK

Haberde; Bartuğ'un yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacağı ve tedavi sürecinin başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de genç oyuncu sakatlandı - Resim : 1

Yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.

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