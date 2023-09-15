Adana Demirspor'a PSG'den transfer! Michut
Transferin son günlerine girilirken Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi. Yaz transfer döneminin son gününde Adana Demirspor PSG'de orta saha oynayan genç oyuncu 20 yaşındaki Michut'u renklerine bağladı.
Transferin son günlerine girilirken Adana Demirspor'dan flaş bir hamle geldi.
PSG'DEN TRANSFER
Transfer döneminin son saatlerinde çalışmalarına hız kazandıran Adana Demirspor, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Edouard Michut'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; Michut ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı açıklandı.
İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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