Samsunspor Başkanı Yıldırım: Biletini aldık uçağa binmedi!

Yılport Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Kasımpaşa forması giyen Mickael Tirpan'la anlaştıklarını ancak oyuncunun uçağa binmediğini belirterek, "Tirpan transferinin olma şansı yüzde 50 gibi." dedi.

"UMUT MERAŞ'I ÇOK İSTEDİK"

Transfer döneminde İspanyol futbolcu Paco Alcacer ile uzun süre görüştüklerini ama bu transferin gerçekleşmediğini ve oyuncunun eşinin Dubai'de kalmak istediğini belirten Yıldırım, Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'la da anlaştıklarını ancak bu transferin de olumsuz neticelendiğini dile getirdi.

Umut Meraş'ın Samsunspor'a gelmek istediğini söyleyen Yıldırım, "Umut Meraş'ı çok istedik, o da bizi çok istedi.

Beşiktaş oyuncuyu oynatmıyor, taraftar da oyuncuyu istemiyor. Bir oyuncunun böyle atıl kalması Türk futbolu için kötü. Son 2 milli maçta gördük, milli takımın sol beki yoktu. Geçmişinde milli takım forması giyen bir oyuncuyu oynatmayıp böyle tutmak bize göre yanlıştı. Biz de yardımcı olalım istedik. Beşiktaş oyuncuyu pahalı aldığı için pahalı satmak istiyor. Kiralık vermek istediler ama biz de kiralık düşünmüyoruz. Olmayacak gibi duruyor." açıklamasını yaptı.

"UÇAĞA BİNMEDİ"

Kasımpaşa forması giyen Tirpan'la da anlaşmaya vardıklarını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Olma ihtimali olan bir transfer var. Dün Tirpan'la anlaşmaya vardık, uçak bileti aldık ama bugün uçağa binmedi. Ucuza gittiğini düşünmüş. İyileştirme istedi, fiyat artışı yaptık. Bu gece yarısına kadar olursa, bir tek bu transfer olur. Tirpan transferinin olma şansı yüzde 50 gibi. Çocuğun kafasını başka kulüpler ve menajerler çeliyor. Saçma sapan işler oldu. Son gün alınan oyuncular, akşam pazarda elde kalmış mal gibi oluyor. Transfer yapmasak daha iyi gibi."