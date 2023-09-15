İşte Rams Başakşehir'in yeni forveti! Emmanuel Denis

Yaz transfer döneminin son gününde Rams Başakşehir kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Son olarak hücum hattına takviye yapan turuncu-lacivertliler Nottingham Forest'tan Emmanuel Denis'i kadrosuna kattı.İşte transferin detayları...

İşte Rams Başakşehir'in yeni forveti! Emmanuel Denis
İşte Rams Başakşehir'in yeni forveti! Emmanuel Denis
Editör: Nihat Çarboğa
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RAMS Başakşehir, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki Emmanuel Dennis'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR'İN YENİ FORVETİ! EMMANUEL DENİS

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

İşte Rams Başakşehir'in yeni forveti! Emmanuel Denis - Resim : 1

Nijeryalı forvet, kariyerinde ayrıca Zorya Luhansk, Club Brugge, Köln ve Watford formalarını da giydi.

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