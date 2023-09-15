İşte Rams Başakşehir'in yeni forveti! Emmanuel Denis

RAMS Başakşehir, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest forması giyen 25 yaşındaki Emmanuel Dennis'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR'İN YENİ FORVETİ! EMMANUEL DENİS

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest takımında forma giyen Emmanuel Bonaventure Dennis ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Emmanuel Bonaventure Dennis'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Nijeryalı forvet, kariyerinde ayrıca Zorya Luhansk, Club Brugge, Köln ve Watford formalarını da giydi.