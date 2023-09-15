Adana Demirspor'un yine yeniden forveti: Mario Balotelli

Yaz transfer sezonunun bugün kapanacak olması ile birçok takım son hamlelerini yapıyor.Adana Demirspor'da santrafor arayışlarını sürdürürken eski oyuncusu olan Mario Balotelli ile anlaştı.Balotelli'nin Adana'yı bilmesi ve ligi tanıması onun için büyük avantaj.İşte transferin detayları...

Adana Demirspor'un yine yeniden forveti: Mario Balotelli
Adana Demirspor'un yine yeniden forveti: Mario Balotelli
Editör: Nihat Çarboğa
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Adana Demirspor son olarak santrafor transferini eski oıyuncusu olan Mario Balotelli'yi getirerek forvet hattına çnemli bir takviye yaptı.

ADANA DEMİRSPOR'UN YİNE YENİDEN FORVETİ: MARİO BALOTELLİ

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Mario Balotelli ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor'un yine yeniden forveti: Mario Balotelli - Resim : 1

2021 yazında Monza'dan Adana Demirspor'a transfer olan 33 yaşındaki İtalyan forvet, Mavi Şimşekler'de çıktığı 35 maçta 19 gol atmıştı.

Balotelli geçtiğimiz sezon başladıktan sonra İsviçre ekiplerinden Sion'un yolunu tutmuştu.

Tecrübeli oyuncu Sion'da ise 19 maçta görev alırken rakip ağları 6 kez havalandırdı.

Adana Demispor yeni transferini sosyal medyadan işte böyle duyurdu:

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# Mario Balotelli # Adana Demirspor
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