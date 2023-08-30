2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final programı belli oldu

2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktığı şampiyonada son çeyrek final maçı Sırbistan ile Çekya arasında oynandı.

Sırbistan, Çekya'yı 24-26, 25-17, 25-11 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale çıktı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Yarı final maçları 1 Eylül Cuma günü, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü oynanacak.

Şampiyonada 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final maçlarının TSİ programı şöyle:

18.00 Türkiye-İtalya

21.30 Sırbistan-Hollanda