2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı final programı belli oldu
Çeyrek final maçları tamamlanırken, yarı finalde Türkiye-İtalya, Sırbistan-Hollanda eşleşmesi gerçekleşirken yarı final programı belli oldu.
2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale çıktığı şampiyonada son çeyrek final maçı Sırbistan ile Çekya arasında oynandı.
Sırbistan, Çekya'yı 24-26, 25-17, 25-11 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale çıktı ve Hollanda'nın rakibi oldu. Yarı final maçları 1 Eylül Cuma günü, üçüncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü oynanacak.
Şampiyonada 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final maçlarının TSİ programı şöyle:
18.00 Türkiye-İtalya
21.30 Sırbistan-Hollanda