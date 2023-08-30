Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki sıçrayışını sürdürüyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın galibiyeti sonrası sıralamalar tekrar değişti. Peki Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükseldi

Son olarak Galatasaray'ın Molde'yi 2-1 mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sıralamada bir basamak daha yükseldik. 

Temsilcimiz Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Türkiye puanını 32 bin 100'e çıkardı ve sıralamada 1 basamak daha yükselerek İskoçya'yı geçip 9. sırada kendisine yer buldu.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere 89.053
2- İspanya 75.927
3- İtalya 71.569
4- Almanya 69.624
5- Hollanda 54.000
6- Fransa 52.247
7- Portekiz 48.316
8- Belçika 36.900
9- TÜRKİYE 32.100
10- İskoçya 31.650
11- Avusturya 29.900
12- İsviçre 29.775

# UEFA # türkiye
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