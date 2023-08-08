2024 UEFA organizasyonları final tarihleri ne zaman ve nerede oynanacak?

UEFA'nın büyük organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2024 finallerin ne zaman ve nerede oynanacağı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor.

2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 69. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 32. final karşılaşmasıdır. Karşılaşma 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumu'nda oynanacaktır.

2024 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

2024 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2023-24 UEFA Avrupa Ligi kazananını belirlemek amacıyla 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyumunda oynanacak organizasyonun 53. finalidir. Avrupa Ligi ismiyle ise oynanan 15. final maçıdır.

2024 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

2024 UEFA Konferans Ligi Finali, 2023-24 UEFA Konferans Ligi kazananını belirlemek amacıyla 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumunda oynanacak organizasyonun 3. finalidir.