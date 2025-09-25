2026 FIFA Dünya Kupası’nın maskotları açıklandı

FIFA, 2026 FIFA Dünya Kupası için maskotlarını tanıttı. ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada Kanada’yı “Geyik Maple”, Meksika’yı “Jaguar Zayu”, ABD’yi ise “Kel Kartal Clutch” temsil edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın maskotları belli oldu. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı dev turnuva için belirlenen üç maskot futbolseverlerle buluşturuldu.

FIFA’nın açıklamasına göre Kanada’yı Geyik Maple (Maple the Moose), Meksika’yı Jaguar Zayu (Zayu the Jaguar), ABD’yi ise Kel Kartal Clutch (Clutch the Bald Eagle) temsil edecek.

INFANTINO: “KALPLERİ FETHEDECEKLER”

FIFA Başkanı Gianni Infantino, maskotların tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, seçilen karakterlerin Dünya Kupası’nın ruhunu en iyi şekilde yansıttığını vurguladı. Infantino, şu ifadeleri kullandı: “Üç maskot, bu çığır açan turnuva için yarattığımız inanılmaz ve eğlenceli atmosferin merkezinde yer alıyor. Kuzey Amerika ve dünya çapında kalpleri fethedecek ve kutlamalara yol açacaklar.”

Infantino, maskotların yalnızca eğlenceli figürler değil, aynı zamanda ev sahibi ülkelerin kimliğini de temsil ettiğini söyledi. FIFA Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Onları şimdiden çocuk formalarında, futbol efsaneleriyle el çakarken ve bu turnuvada bir ilk olarak dünya çapında milyonlarca kişinin oynadığı video oyunlarında başrol oynarken hayal edebiliyorum.”

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde bir ilke sahne olacak. Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.

