Zafer Partisi’nde ayrılık: Sevdagül Tunçer istifasını duyurdu

Zafer Partisi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Partinin Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer, görevinden ve partisinden ayrıldığını açıkladı.

Tunçer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Zafer Partisi ile tüm bağlarını kopardığını ifade etti.

Tunçer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum.”