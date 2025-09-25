Zafer Partisi’nde ayrılık: Sevdagül Tunçer istifasını duyurdu

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum” ifadelerini kullandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zafer Partisi’nde ayrılık: Sevdagül Tunçer istifasını duyurdu
Yayınlanma:

Zafer Partisi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Partinin Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer, görevinden ve partisinden ayrıldığını açıkladı.

Tunçer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Zafer Partisi ile tüm bağlarını kopardığını ifade etti.

Tunçer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum.”

Galatasaray’dan Liverpool maçı öncesi sürpriz Osimhen kararı!Galatasaray’dan Liverpool maçı öncesi sürpriz Osimhen kararı!Spor
Valilikten kuvvetli rüzgar uyarısı: İstanbul’da çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabilirValilikten kuvvetli rüzgar uyarısı: İstanbul’da çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabilirHava Durumu
Zafer Partisi
Günün Manşetleri
Marmara’da kuvvetli fırtına bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İsrail Yemen’in başkentini vurdu!
Gazze’de son 24 saatte büyük kayıp
“Atatürk’ün vasiyetini yerine getirmediniz”
Xi Jinping Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 70. kuruluş yıl dönümünde
“Eğitim dün de kolay değildi, bugün de değil, yarın da kolay olmayacak”
Hanehalkının enflasyon beklentisi düştü!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi 18 il için sağanak uyarısı! Meteoroloji alarm verdi
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 26 Eylül İstanbul elektrik kesintisi
Konut kredilerinde uçurum Konut kredilerinde uçurum