Galatasaray’dan Liverpool maçı öncesi sürpriz Osimhen kararı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi Victor Osimhen’den gelen kondisyon haberiyle heyecanlandı. Nijeryalı yıldızın İngiliz devine karşı forma giymesi bekleniyor.

Victor Osimhen, 6 Eylül’de Nijerya’nın Ruanda’yı 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası eleme maçında yaşadığı talihsiz sakatlığı henüz tam anlamıyla atlatamamıştı. Bu süreçte kulüp ve milli takım formasıyla dört maçta görev alamadı.

Kondisyon riski alınmayan 26 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi arenasına dönmek için gün sayıyor. Galatasaray, Avrupa serüvenine Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik ağır yenilgiyle başlamıştı. Şimdi gözler İstanbul’da oynanacak Liverpool maçına çevrildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, gazetecilere şu ifadeleri kullandı: “Antrenmanın bir kısmına katıldı. Hafif ağrıları ve sızıları var. Ancak bunlara dayanabilir ve oynayabilirse, bir sonraki maçımızda takımda yer almasını umuyoruz.”

SİNAN ENGİN’DEN ÇARPICI YORUM: “KIRIK BACAKLA OYNAR”

Osimhen’in Türkiye’ye geldiğinden bu yana performansını yakından takip eden eski Beşiktaşlı orta saha oyuncusu ve spor yorumcusu Sinan Engin, Nijeryalı yıldızın Liverpool karşısında kesinlikle oynayacağını iddia etti.

Engin, “Osimhen yüzde 100 formda olmasa bile Liverpool karşısında forma giyeceğinden eminim. Gerekirse kırık bir bacakla sahaya çıkmaktan mutluluk duyacaktır.” sözleriyle oyuncunun azmine dikkat çekti.

