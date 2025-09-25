Valilikten kuvvetli rüzgar uyarısı: İstanbul’da çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardından İstanbul Valiliği de kuvvetli rüzgâr ve fırtına için vatandaşları uyardı. Valilik, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, 26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Açıklamaya göre, İstanbul’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Beklenen hızın 40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat aralığında olacağı bildirildi.

Valilik, vatandaşların özellikle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.