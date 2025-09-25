İlkokulda akılalmaz olay! Parmağı kopan 2. sınıf öğrencisine müdahale edilmedi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir ilkokulda yaşanan olay büyük tepki çekti. 2. sınıf öğrencisi Poyraz A.’nın eli kapıya sıkışarak parmağı koptu. İddiaya göre öğretmeni müdahale etmeyip derse devam etti, yaralı çocuk bir ders boyunca sınıfta oturdu.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Setbaşı Mahallesi’ndeki Setbaşı Dörtçelik İlkokulu’nda yaşanan olay görenleri şoke etti. Edinilen bilgilere göre, teneffüs sırasında sınıf kapısında eli sıkışan 2. sınıf öğrencisi Poyraz A. büyük acı yaşadı. Kapının kapanmasıyla küçük çocuğun parmağı koptu.

Arkadaşlarının yardım çığlıklarına rağmen, iddiaya göre sınıf öğretmeni Ü.Ö.K. derse devam etti. Poyraz, bir ders boyunca kanlar içinde sınıfta oturdu. Duruma dayanamayan öğrenciler, velilere haber verdi.

Anne Gamze T., okula koşarak geldiğinde gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun parmağının yalnızca peçeteyle sarılı olduğunu belirten anne, “Çocuğumu kendi imkanlarımla hastaneye götürdüm. Ambulans çağrılmaması akıl alır gibi değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

Poyraz önce Bursa Şehir Hastanesi’ne, ardından Uludağ Üniversitesi’ne sevk edildi. Arkadaşlarının okul koridorunda bulduğu kopan parmak, buz kutusunda hastaneye yetiştirildi. Doktorların başarılı operasyonuyla parmak yerine dikildi.

Aile, öğretmenden şikâyetçi olurken polis soruşturma başlattı. Veliler ise okul yönetiminin duyarsızlığına tepki göstererek daha fazla sorumluluk alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

