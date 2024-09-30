42 Yaşındaki Başpehlivan Ali Altun kalbine yenildi

Antalya’nın 42 yaşındaki başpehlivanı Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
42 Yaşındaki Başpehlivan Ali Altun kalbine yenildi
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Döşemealtı Belediyesi sporcusu olan Altun, Konyaaltı'nda antrenman yaptığı sırada fenalaştı. Hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Altun'un kalp krizi geçirdiği tespit edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başpehlivan Ali Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı Yeniköy Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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