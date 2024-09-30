42 Yaşındaki Başpehlivan Ali Altun kalbine yenildi

Döşemealtı Belediyesi sporcusu olan Altun, Konyaaltı'nda antrenman yaptığı sırada fenalaştı. Hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Altun'un kalp krizi geçirdiği tespit edildi, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başpehlivan Ali Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı Yeniköy Mahalle Mezarlığı’nda defnedilecek.