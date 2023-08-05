5 büyük lig ve Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte tarihler

Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala futbolseverler hangi ligin ne zaman başlayacağını merak ediyor.Özellikle 5 büyük lig ve Süper Lig'in ne zaman başlayacağı herkes tarafından merak söz konusu.İşte detaylar...

5 büyük lig ve Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! İşte tarihler
Liglerin başlama tarihleri
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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Yeni sezonun başlamasına az bir süre kala futbolseverler hangi ligin ne zaman başlayacağını merak ediyor.Özellikle 5 büyük lig ve Süper Lig'in ne zaman başlayacağı herkes tarafından merak söz konusu.

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                    5 BÜYÜK LİG VE SÜPER LİG'DE LİGLER BAŞLIYOR! İŞTE TARİHLER

Serie A --- 20 Ağustos Pazar 2023

İngiltere Premier Lig --- 12 Ağustos Cumartesi 2023

La Liga---11 Ağustos Cuma 2023

Ligue 1 ---11 Ağustos Cuma 2023

Bundeliga---18 Ağustos Cuma 2023

Süper Lig --- 11 Ağustos Cuma 2023


                                SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig,  11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

                                       SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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