A Milli Basketbol Takımı 1041. maçına çıkıyor

Milli takım, ilk resmi karşılaşmasını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'a karşı oynadı. O günden bu yana geçen 88 yıllık süreçte toplam 1040 müsabakaya çıkan Türkiye, bu maçların 535'ini galibiyetle tamamlarken 504'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Takım’ın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor. A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki tek beraberliğini 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile oynadığı özel maçta aldı. Bu mücadele 78-78'lik skorla sonuçlandı.

RESMİ MAÇLARDAKİ İLK ZAFER

Milli takım, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti. Turnuvada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi 43-33 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

EN FARKLI SKORLAR

A Milli Takım, 29 Eylül 1980’de İzmir’de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda Libya’yı 142-45 mağlup etti. Bu 97 sayılık fark, Türkiye'nin basketbol tarihindeki en büyük galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, tarihindeki en farklı mağlubiyetleri 50 sayılık farklarla yaşadı. 24 Haziran 1993’te Almanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Hırvatistan’a 113-63 mağlup olan milliler, 3 Temmuz 2024’te Fransa ile oynadığı hazırlık maçında da aynı farkla, 96-46’lık skorla yenildi. Bu iki mağlubiyet, A Milli Takım’ın en ağır yenilgileri olarak kaydedildi.

ERGİN ATAMAN'IN YÖNETİMİNDEKİ 78. MAÇ

A Milli Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 78. maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam liderliğinde milli takım, bugüne kadar oynadığı 77 karşılaşmada 38 galibiyet ve 39 mağlubiyet aldı.