A Milli Takım FIFA Dünya sıralamasında yükselişte!

A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 27. sıraya yerleşti. Son dönemdeki başarılı performansıyla dikkat çeken ay-yıldızlı ekip, özellikle UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmesiyle sıralamada önemli bir ivme kazandı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) verilerine göre Türkiye, play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 mağlup ederek kazandığı 14,23 puanla toplamda 1551,47 puana ulaştı ve İsveç’i geride bırakarak 27. sıraya yükseldi.

DÜNYA SIRALAMASINDA LİDER DEĞİŞMEDİ

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde başarılı sonuçlar alan Arjantin, dünya sıralamasındaki liderliğini korudu.

İspanya, Fransa’yı geçerek ikinci sıraya yükselirken, Hollanda da Portekiz’i geride bırakarak 6. sıraya çıktı.

FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10

Arjantin - 1886,16 puan

İspanya - 1854,64 puan (+1)

Fransa - 1852,71 puan (-1)

İngiltere - 1819,2 puan

Brezilya - 1776,03 puan

Hollanda - 1752,44 puan (+1)

Portekiz - 1750,08 puan (-1)

Belçika - 1735,75 puan

İtalya - 1718,31 puan

Almanya - 1716,98 puan